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Мужчина погиб в результате аварии в Рязанской области

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Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Путятинском районе Орловской области, информация об этом размещена на официальном сайте Управления МВД России по Рязанской области.

Трагедия произошла вчера вечером, 31 января, в районе 21:25 на 299-м км автомобильной дороги М-5 «Урал». Автомобиль ГАЗ-31105 под управлением 38-летнего мужчины из Мордовии двигался по трассе в сторону Москвы.

Водитель не смог справиться с управлением и врезался в автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением 55-летнего мужчины, жителя Саратовской области, сообщает РИА «7 новостей».

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автомобиля «ГАЗ» погиб на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель «Волги» и второй пассажир получили различные телесные травмы и были госпитализированы. Водитель иномарки не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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