4 февраля моему другу и коллеге, народному артисту РСФСР Игорю Владимировичу Кваше исполнилось бы 85 лет. К сожалению, в 2012 году его не стало, но мы всегда его помним. К юбилею Игоря Кваши актеры «Современника» подготовили творческий вечер. Будут показаны «нарезки» из спектаклей с участием Игоря Владимировича, отрывки из его последней постановки в качестве режиссера «А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?», где задействованы молодые артисты.

Вход на вечер свободный, но нужно было заранее зарегистрироваться. По сути, это будет очень теплая, наша семейная и в то же время открытая для зрителя встреча. Мы вместе вспомним нашего друга, товарища, прекрасного артиста, которого любят люди разных возрастов, — и одного из основателей «Современника». Их было всего 10 человек, из которых на сегодняшний день остались только Олег Павлович Табаков и Галина Борисовна Волчек.

У этой десятки основателей судьба сложилась по-разному. Игорь Кваша в списке занимает особое место, потому что по большому счету он и был «Современником». Если бы при его жизни произошло какое-то ужасное событие и ему пришлось уйти, то уверен, что ни в какой другой театр он бы не пошел. Лично для меня отсутствие Кваши — это творческая и человеческая незакрытая рана. Пустующая ниша, которую я очень остро ощущаю. При этом в какой-то степени он до сих пор здесь, с нами, потому что такая длинная, насыщенная и преданная театру жизнь не проходит бесследно.

Когда я только пришел в театр, Галина Борисовна Волчек сразу предупредила, что мы, молодые, достаточно быстро почувствуем себя как дома. С нами будут общаться так, как будто мы не вчерашние выпускники, а близкие люди, которые по каким-то причинам отсутствовали и снова вернулись домой. Это одна из традиций «Современника», заложенная артистами еще в студии, которую они создавали, собираясь по ночам, споря и выстраивая репертуар.

У меня не было какого-то карантинного периода. Я познакомился с Игорем Квашой, и уже очень скоро он общался со мной на репетициях как с человеком, который давно работает. И сегодня, кстати, когда молодой артист приходит в наш театр, он получает огромный аванс доверия. И его нужно не то чтобы оправдать, а просто подтвердить.

Так сложилось, что из всех актеров старшего поколения мне посчастливилось больше всего работать именно с Игорем Владимировичем. Мы играли с ним в «Вишневом саде», «Крутом маршруте», спектакле «Карамазовы и ад», «Бесах» и других постановках.

Я ко всем артистам — основателям «Современника» отношусь как к своим учителям, но с особенным чувством — к Игорю Владимировичу. После долгих лет совместной работы я мог зайти к нему в гримерку, поделиться своими переживаниями по поводу роли, попросить совета. Посидеть с ним, показать сценарий будущего фильма, в который меня приглашают сниматься, но я сомневаюсь, стоит ли. Причем интерес всегда был обоюдный. Эта дружба, закулисное общение продолжались долгие годы.

В вопросах творчества, в тех принципах, что были заложены в основу «Современника», Кваша был непоколебим и, может быть, даже беспощаден. Если, допустим, шла речь работе и я говорил, что хочу сыграть определенную роль, он мог запросто ответить: «Нет, это не твое». Несмотря на всё дружелюбие, в подобных вопросах он был прям и тверд. Дружеские и человеческие отношения для него заканчивались там, где начинался театр. Еще пять минут назад с ним можно было вести очень теплую беседу, но когда дело касалось разбора работы, он становился строгим и принципиальным. Я считаю, что это правильно, и благодаря ему придерживаюсь тех же взглядов.

В последние годы мы были очень близки. По возрасту Игорь Владимирович был равен моему отцу. Память о нем — это не только творческое, но и во многом человеческое общение. Кваша воспитывал меня, помогал в сложных ситуациях, когда я где-то мог оступиться. За это я ему невероятно благодарен.

Думаю, было бы неплохо, если бы поклонники Игоря Кваши в день его рождения пересмотрели какой-нибудь хороший фильм с его участием. А таких, надо заметить, было очень много. При этом нужно не забывать, что он довольно долго вел потрясающий телевизионный проект «Жди меня». Я с большим уважением отношусь ко всем, кто над ним работал, но мне кажется, что у большинства зрителей эта программа связана именно с Игорем Квашой…

Автор — народный артист России, актер театра «Современник»