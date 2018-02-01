Ребенок провалился под лед в Барнауле

Несовершеннолетний провалился под лет реки Барнаулки у дамбы в районе Булыгино в Барнауле, сообщает пресс-служба краевого Главного управления МЧС России.

По предварительной информации, 12-летний мальчик вместе с другом гулял недалеко от дамбы, а затем спустился к ней, где провалился под лед. Предположительно ребенок попал в промоину, сообщает altapress.ru.

Сейчас на место происшествия работают спасатели. Поиски мальчика продолжаются, однако пока безрезультатно. Работы специалистов осложняются толстым льдом и сильным течением.