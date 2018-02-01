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Нашествие свиристелей и дроздов наблюдают в Новосибирске

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Первое за последние 47 лет нашествие свиристелей и дроздов наблюдают орнитологи в Первомайском сквере Новосибирска. Птиц в город привел голод.

Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что обычно птиц можно встретить на северо-востоке региона. В этом году, впервые за последние 47 лет, в Первомайском сквере можно наблюдать большое скопление дроздов и свиристелей, сообщает vn.ru.

Однако сам город может быть опасен для птиц из-за зеркальных зданий, в которых отражается небо солнце и деревья. Обманутые красотой пейзажа пернатые на полной скорости врезаются в стены зданий и погибают. Морозы птицы пережили стойко, поэтому сейчас их снова можно заметить у кормушек в парке.

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