Нашествие свиристелей и дроздов наблюдают в Новосибирске

Первое за последние 47 лет нашествие свиристелей и дроздов наблюдают орнитологи в Первомайском сквере Новосибирска. Птиц в город привел голод.

Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что обычно птиц можно встретить на северо-востоке региона. В этом году, впервые за последние 47 лет, в Первомайском сквере можно наблюдать большое скопление дроздов и свиристелей, сообщает vn.ru.

Однако сам город может быть опасен для птиц из-за зеркальных зданий, в которых отражается небо солнце и деревья. Обманутые красотой пейзажа пернатые на полной скорости врезаются в стены зданий и погибают. Морозы птицы пережили стойко, поэтому сейчас их снова можно заметить у кормушек в парке.