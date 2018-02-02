Альтернативы под запретом

Лидер объединяющего главные оппозиционные силы Черногории Демократического фронта Милан Кнежевич приговорен к четырем месяцам заключения. Причиной, как сообщил «Известиям» сам депутат, стала стычка с полицией во время согласованного митинга за проведение референдума о вступлении страны в НАТО. Он отметил, что планирует обжаловать вердикт в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), поскольку считает необходимым «сломать общий тренд репрессивного отношения к несогласным политикам на Балканах». В Македонии и Боснии и Герцеговине (БиГ) «Известиям» также заявили о давлении на оппозиционеров, выступающих за взвешенный политический курс своих стран.

Реальный тюремный срок для Милана Кнежевича стал очередным подтверждением опасной тенденции в ряде западнобалканских стран, когда правящие элиты пытаются устранить оппонентов, настроенных против евроатлантической интеграции. Власти Черногории давно искали повод отправить за решетку лидера оппозиции. И хотя Милан Кнежевич обладал депутатской неприкосновенностью, подозрения в попытке организации госпереворота стали веской причиной для ее отмены. Несмотря на то, что доказать его намерения свергнуть правительство до сих пор не удалось, это позволило дать оппозиционеру срок по другому делу.

Депутат рассказал «Известиям», что Высший суд на этой неделе вынес приговор, согласно которому он должен провести четыре месяца в тюрьме Служ (недалеко от Подгорицы) за нападение на полицейских во время протестов в октябре 2015 года. Тогда черногорская оппозиция проводила митинг перед зданием парламента, протестуя против желания властей вступить в НАТО, и требовала организовать референдум по этому вопросу.

— Я не признаю вынесенный вердикт и обжалую его в ЕСПЧ. Добровольно садиться за решетку не собираюсь. Полиция в 2015 году с помощью дубинок разгоняла согласованный мирный митинг. Будучи депутатом, я пытался пройти в здание парламента, чтобы выяснить, почему разгоняют согласованную акцию. Но полиция меня не пустила. Никого я не бил, — отметил в беседе с «Известиями» Милан Кнежевич. — Мы лишь хотели, чтобы в стране был организован референдум по вопросу присоединения к НАТО.

В 2017-м Черногория стала 29-м членом альянса. В апреле прошлого года парламент страны в неполном составе (оппозиция бойкотировала заседание) проголосовал за присоединение к блоку, игнорируя призыв значительной части населения провести по этому вопросу референдум (по данным соцопросов, число противников евроатлантической интеграции колебалось в районе 50%). Политолог Любомир Радинович пояснил «Известиям», что ситуация вокруг Милана Кнежевича не исключение, а скорее закономерность для этого региона.

— В Черногории за последние годы выносили приговоры даже за сжигание флагов НАТО. Всё это делается для того, чтобы внушить части местного населения, настроенного против НАТО, идею о том, что союзничество с альянсом — единственно верный путь. К сожалению, мы свидетели того, что оппозиционеры, выступающие за сотрудничество с Россией, проведение «натовских референдумов», становятся мишенью еще и в Македонии и Боснии, — отметил черногорский эксперт.

Скопье и Сараево — главные кандидаты на вступление в альянс. Македонский премьер-министр Зоран Заев неоднократно заявлял, что страна хочет присоединиться к НАТО уже в этом году. Правительство ради вступления в альянс готово даже сменить название страны. Сейчас Скопье на этом пути мешает Греция, один из регионов которой также называется Македония. Из-за этого в стране прошли массовые протесты, поскольку часть населения видит в смене названия торговлю суверенитетом.

— Многие активисты и политики, которые выступали против НАТО и требовали провести референдум по этому вопросу, находятся в тюрьме. Речь идет о 36 людях, включая шестерых депутатов. Им приписывают антинатовские взгляды, но они лишь выступают за сохранение идентичности и независимости македонского народа. Цель таких мер — надавить на оппозицию и посеять страх в обществе, чтобы никто не мешал двигаться путем евроатлантической интеграции, — заявил «Известиям» македонский депутат Иван Стоилкович.

В Боснии и Герцеговине принимать жесткие меры против несогласных с официальным курсом политиков несколько сложнее. Целый автономный регион страны — Республика Сербская (РС — один из двух государствообразующих энтитетов БиГ) настроен на нейтралитет. На руководство РС постоянно оказывается давление и сыпятся обвинения в «пророссийской позиции». Причем даже в заявлениях президента РС Милорада Додика о необходимости решать вопрос о членстве в НАТО путем референдума тут же находят «руку Москвы».

— Парламент РС принял резолюцию о нейтралитете в прошлом году, после чего сразу же поднялась шумиха. НАТО хочет втянуть Боснию в альянс, и центральные власти с этим согласны. Сараево намерено сделать это институционально через парламент, как это произошло в Черногории. Мы же хотим, чтобы судьбу страны решил народ. Поэтому и приходится жить под сильным давлением, — рассказал «Известиям» глава представительства РС в России Душко Перович.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 31 января заверил, что «две страны Западных Балкан хотят присоединиться» к альянсу, а Брюссель «работает со своими друзьями», чтобы помочь Скопье и Сараево на этом пути. Он подчеркнул, что для НАТО Западные Балканы — стратегически важный регион, поэтому альянс здесь будет только расширяться. Про недовольство значительной части населения подобным курсом генсек дипломатично умолчал.