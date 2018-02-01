Заместитель Тиллерсона по политическим вопросам уходит в отставку
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон уходит в отставку.
По его словам, решение было принято по личным, а не по политическим причинам.
Третий по значимости человек в американском внешнеполитическом ведомстве рассказал, что намерен покинуть пост сразу после того, как будет готов его сменщик.
Кто станет преемником дипломата, пока неизвестно, передает ТАСС.
Замгоссекретаря Томас Шэннон вместе с российским коллегой Сергеем Рябковым возглавляют созданную в 2017 году рабочую группу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях России и США.