Заместитель Тиллерсона по политическим вопросам уходит в отставку

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон уходит в отставку.

По его словам, решение было принято по личным, а не по политическим причинам.

Третий по значимости человек в американском внешнеполитическом ведомстве рассказал, что намерен покинуть пост сразу после того, как будет готов его сменщик.

Кто станет преемником дипломата, пока неизвестно, передает ТАСС.

Замгоссекретаря Томас Шэннон вместе с российским коллегой Сергеем Рябковым возглавляют созданную в 2017 году рабочую группу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях России и США.