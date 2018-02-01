Посадка самолета РФ рейсом на Кубу вызвала ажиотаж в Атлантик-Сити

После экстренной посадки в Атлантик-Сити самолета авиакомпании Azur Air, летевшего на Кубу из России, местные власти были готовы оказать россиянам любую помощь, предоставив им предметы первой необходимости и бесплатную воду.

Как рассказал изданию Press of Atlantic City сотрудник таможенного и пограничного отдела США по связям с общественностью Стив Сапп, после известия, что на посадку в Атлантик-Сити заходит неисправный российский лайнер, экстренные службы были буквально подняты по тревоге.

По его словам, в аэропорт прибыли представители американского Красного Креста, которые принесли российским пассажирам кроватки для детей, находившихся на борту лайнера, а также бесплатную воду.

«Это был хороший пример того, как люди объединяются для того, чтобы помочь другим», — сказал Сапп.

Он уточнил также, что российский борт совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити в 3.45 утра, так как ему была необходима срочная дозаправка. Специалисты по обслуживанию Boeing 767 после осмотра самолета выявили утечку топлива, что и стало причиной его нехватки при полете из РФ на Кубу. По словам Саппа, россияне затем смогли вылететь на Кубу в 19 часов.

Напомним, в среду летевший на Кубу из России Boeing 767 совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Атлантик-Сити. На борту лайнера находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Пресс-служба российского консульства в США ранее сообщала, что причиной посадки стала неисправность двигателя самолета.

Авиакомпания Azur Air позднее сообщила, что причиной экстренной посадки самолета стал перерасход топлива.