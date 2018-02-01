Штрафы на 300 тыс. рублей выписали власти Великого Новгорода за снег

Власти Великого Новгорода только за январь выдали 26 предписаний из-за некачественной уборки снега на улицах и дорогах. Всего же за весь зимний период было выдано более 300 предписаний и составлено 27 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщает Новгород.ру со ссылкой на мэрию, в основном предписания были направлены в адрес исполнителей муниципальных контрактов. Сумма наложенных штрафов составила 322 тыс. рублей.

В городской администрации вновь напомнили жителям о том, что если качество уборки их не устраивает, они могут пожаловаться в управляющую компанию. В случае непринятия мер следует звонить в городской комитет по управлению ЖКХ.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что жителям Великого Новгорода запретили кататься на «ватрушках» у стен кремля. Дело в том, что летом там просел грунт, произошло два оползня. Если продолжать провоцировать грунт, это повлечет за собой дальнейшее разрушение вала. Кроме того, подобное развлечение может быть опасно для самих катающихся.