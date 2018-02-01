Экс-глава ульяновского Росимущества получил пять лет колонии

В Ульяновске вынесен приговор бывшему главе регионального территориального управления Росимущества Виталию Звонкову. Его признали виновным в хищении федеральной собственности на сумму около 3 млн рублей. Звонков получил пять лет лишения свободы.

Как установило следствие, в феврале 2011 года Звонков незаконно вселился в четырехкомнатную квартиру, которая на праве хозяйственного ведения принадлежала городскому центру микроэлектроники и автоматизации. При этом глава регионального Росимущества вместе со своим замом подготовили документы, из которых следовало, что квартира была продана после торгов, якобы признанных несостоявшимися.

Позже квартира была закреплена за ФГУП «Цильнинское районное топливоснабжающее предприятие «Райтопсбыт». Директор предприятия оформил ее в свою собственность. Таким образом, как отмечало обвинение, Российской Федерации был причинен материальный ущерб, сообщает ресурс 1ul.ru.

На суде бывший чиновник свою вину отрицал. Пока не сообщалось, намерен ли он обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции.