Эксперты РФ прибудут на ядерный объект в иранском Фордо

Специалисты из России в области пуска центрифуг для производства стабильных изотопов прибудут на атомный объект в иранском Фордо до конца недели, сообщил источник.

«Группа российских специалистов прибудет в Иран до конца недели», — сообщил источник, отвечая на вопрос «РИА Новости», когда ожидается прибытие российских экспертов.

МИД Ирана сообщил, что детали по той сфере, в которой в Фордо будут работать российские эксперты, уже переданы в иранскую компанию. МИД Ирана также подтвердил прибытие российских экспертов.

Напомним, Россия и Иран договорились о сотрудничестве по ядерному объекту Фордо в августе 2015 года.