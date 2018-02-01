МИД РФ предупредил об охоте за россиянами по всему миру

МИД России предупредил россиян о «фактической охоте за россиянами» по всему миру по запросу американских спецслужб. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что спецслужбы США продолжают следить за россиянами по всему миру, несмотря на попытки РФ наладить сотрудничество с США на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам. По данным МИДа, количество подобных случаев достигло четырех десятков.

«За один только 2017 год по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии — Ю.А.Мартышева, в Канаде — Р.Ф.Мансурова, в Греции — А.В.Винника», — подчеркивают дипломаты.

В ведомстве добавили, что граждане РФ после экстрадиции в США сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского «правосудия». В связи с этим МИД России рекомендует россиянам при планировании поездок за границу «тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов».

В министерстве также посоветовали обратить внимание на страны, которые имеют с Вашингтоном договоры о выдаче. С перечнем этих стран можно ознакомиться на сайте Госдепа.