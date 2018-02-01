Модно и благопристойно

1 февраля 2018 года во всем мире отмечается День хиджаба. Он был учрежден всего пару лет назад, для того чтобы познакомить светское общество с мусульманскими традициями в одежде. Одна из идеологов праздника, Назма Кхан, намерена доказать, что это не только религиозный атрибут, но и один из важных элементов стиля. Впрочем, хиджаб и так всё активнее захватывает подиумы по всему миру. Специальные показы мусульманской одежды уже стали неотъемлемым элементом большинства модных шоу. Работы дизайнеров — в галерее портала iz.ru