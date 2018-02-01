Модно и благопристойно

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Хиджабы в коллекциях современных дизайнеров
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
1 февраля 2018 года во всем мире отмечается День хиджаба. Он был учрежден всего пару лет назад, для того чтобы познакомить светское общество с мусульманскими традициями в одежде. Одна из идеологов праздника, Назма Кхан, намерена доказать, что это не только религиозный атрибут, но и один из важных элементов стиля. Впрочем, хиджаб и так всё активнее захватывает подиумы по всему миру. Специальные показы мусульманской одежды уже стали неотъемлемым элементом большинства модных шоу. Работы дизайнеров — в галерее портала iz.ru
Фото: Global Look Press
Показ индонезийской марки Anggia Handmade — эта коллекция была названа «Дикая роза»
Фото: Global Look Press
Свою версию хиджаба представил дизайнер Карзай Курсиен во время Недели моды в Джакарте в 2016 году
Фото: Global Look Press
Специальная коллекция D'Jakarta от дизайнера Анниесы Хасибуан
Фото: Global Look Press/Denny Pohan
Хиджаб далеко не всегда обязывает его обладательницу к сдержанности или строгости в образе. На фото: коллекция индонезийского дизайнера Анниесы Хасибуан
Фото: Global Look Press/Denny Pohan
Участницы показа мусульманской одежды во время Недели моды в Индонезии
Фото: Global Look Press/Denny Pohan
На самом деле хиджаб можно повязывать разными способами — это зависит от строгости традиций, которых придерживается женщина. И замысла дизайнера, если речь идет о высокой моде
Фото: Global Look Press/Denny Pohan
Яркие и женственные, хиджабы (или вариации на эту тему) всё чаще стали появляться и в светских коллекциях
Фото: Global Look Press/Denny Pohan
Дизайнеры, которые создают создают одежду для мусульман, стремятся продемонстрировать, что даже соответствующая всем канонам одежда может быть элегантной и стильной
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Модель-мусульманка готовится к выходу на подиум во время тематического показа, который проводится в честь окончания священного месяца Рамадан, Индонезия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Показ коллекции модного дома Айшат Кадыровой Firdaws
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