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Оправданные лыжники из РФ подадут в суд за моральный ущерб

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Восемь российских лыжников, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне, намерены подать иск о возмещении морального и репутационного ущерба за необоснованное обвинение в приеме допинга.

«Это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему. Поэтому, как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом (о подаче иска. — Ред.). Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год», — заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в комментарии ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Решение позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее.

В отношении еще 11 россиян суд в Лозанне смягчил санкции, заменив пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады.

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