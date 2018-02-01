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Сухоруков предложил отправить актера Майкова в монастырь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист России Виктор Сухоруков осудил слова Павла Майкова о сериале «Бригада» и предложил отправить актера в монастырь.

«Я не смотрел этот сериал. Я убежден, что огромное количество людей, совершивших преступления, тоже не видели этот сериал… Тогда отправьте его (Майкова) в монастырь. Пусть там послужит Богу, послужит небу, послужит духу, а не занимается … [ерундой], извините», — сказал Сухоруков BFM, комментируя заявление Майкова о вреде «Бригады» для молодежи.

Сухоруков заявил, что не считает нужным говорить о «многолетней истории» и «затевать разговоры на старом пеньке». Артист напомнил, что благодаря сериалу «Бригада» Майков получил популярность, а теперь «считает его вредным для общества».

Ранее актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в «Бригаде», заявил, что сериал является преступлением против России. По мнению актера, после просмотра сериала многие представители молодежи захотели стать преступниками.

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