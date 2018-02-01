Власти Брянска продлили сроки ремонта главной городской лестницы

На главной лестнице Брянска провел выездное совещание вице-мэр Виктор Филипков. Он проинспектировал ход ремонтных работ. По словам Филипкова, срок окончания реконструкции лестницы переносится на конец февраля. Первоначально планировалось сдать обновленную лестницу в эксплуатацию к концу января.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, отделочные работы были приостановлены в связи с морозами. Сейчас рабочим осталось уложить гранит на половине лестничной площадки. Облицовка подпорных стен продолжается.

По словам вице-мэра, асфальтирование территории, прилегающей к лестнице, восстановление зеленого покрытия, поврежденного во время работ, засев газона можно будет проводить только с наступлением благоприятных погодных условий.