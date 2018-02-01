Блок ЭКО откроют в перинатальном центре в Пензе

Блок экстракорпорального оплодотворения планируют открыть в перинатальном центре в Пензе, об этом сообщили полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу врачи центра во время его визита в учреждение.

В перинатальном центре города в скором времени должен открыться блок экстракорпорального оплодотворения. По словам Максима Баженова, главного врача областной детской больницы имени Филатова, все необходимое оборудование для ЭКО уже приобретено и готово к использованию.

Специалисты центра, которые будут работать в этом блоке, уже прошли обучение и проведение процедуры теперь возможно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Для того чтобы воспользоваться услугами по экстракорпоральному оплодотворению, открытия блока ожидают 850 семейных пар. Из них 350 находятся на учете в центре планирования семьи.