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При пожаре в исправительной колонии под Томском никто не пострадал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В результате пожара в исправительной колонии № 3 в Томске пострадавших нет, возгорание локализовано, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Пожар локализовали, по предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание произошло в хозяйственных постройках на территории колонии № 3 на окраине Томска в районе Бактина», — приводит ТАСС сообщение источника.

Он добавил, что горело одноэтажное здание, которое наполовину построено из дерева. В здании горела кровля.

Портал iz.ru сообщал о возникновении пожара в Томске в четверг днем.

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