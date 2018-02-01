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Российский биатлонист-юниор выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российский биатлонист Саид Халили выиграл индивидуальную гонку на 14 км на юниорском чемпионате Европы в словенской Поклюке.

Халили финишировал с результатом 41 минута 36,7 секунды. Биатлонист промахнулся всего один раз на четырех огневых рубежах. Вторым к финишу также пришел представитель сборной РФ Василий Томшин, бронзу получил чех Витеслав Хорниг, сообщает ТАСС.

Саид Халили (полное имя — Саид Каримулла Саид Вахидулла Халили) родился в Сергиевом Посаде, ранее спортсмен рассказал, что его отец — уроженец Афганистана, а мать — русская. Биатлонист также сообщил, что пошел в этот вид спорта вопреки воле отца, который хотел отдать сына в борьбу.

Халили в составе сборной РФ в 2016 году завоевал бронзовую медаль на вторых зимних юношеских Олимпийских играх и стал серебряным призером в гонке преследования на юношеской Олимпиаде.

В 2017 году Халили завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира среди юношей.

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