Быстрову вручили новую медаль Евро-2008 взамен украденной
Экс-полузащитник российской сборной Владимир Быстров получил новую бронзовую медаль чемпионата Европы по футболу 2008 года взамен украденной. Об этом в четверг сообщила пресс-служба национальной команд.
Уточняется, что медаль футболисту вручил главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Быстров попросил Российский футбольный союз (РФС) оказать помощь в восстановлении медали после ограбления его дома в 2015 году. РФС, в свою очередь, обратился с просьбой к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который позднее передал новую награду на жеребьевке Лиги Наций.
В полуфинале Евро-2008 сборная России уступила будущим победителям турнира испанцам со счетом 0:3. Быстров принял участие в двух матчах группового этапа.