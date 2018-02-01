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Быстрову вручили новую медаль Евро-2008 взамен украденной

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Фото: instagram.com
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Экс-полузащитник российской сборной Владимир Быстров получил новую бронзовую медаль чемпионата Европы по футболу 2008 года взамен украденной. Об этом в четверг сообщила пресс-служба национальной команд.

Уточняется, что медаль футболисту вручил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Быстров попросил Российский футбольный союз (РФС) оказать помощь в восстановлении медали после ограбления его дома в 2015 году. РФС, в свою очередь, обратился с просьбой к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который позднее передал новую награду на жеребьевке Лиги Наций.

В полуфинале Евро-2008 сборная России уступила будущим победителям турнира испанцам со счетом 0:3. Быстров принял участие в двух матчах группового этапа. 

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