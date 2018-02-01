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Рамки металлодетекторов появятся во всех школах Самары с 1 марта

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Во всех школах Самары с 1 марта появятся рамки металлодетекторов. Об этом сообщила вице-мэр, глава департамента образования Лилия Галузина.

По ее словам, всего будет установлено 139 комплексов на общую сумму 16,5 млн рублей. 40 рамок уже есть. Кроме того, самарские школы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками сигнализации, сообщает НИА «Самара».

25 января в одной из самарских школ произошло ЧП. Ученик принес в учебное заведение дымовые шашки и пневматическое оружие. Дымовые шашки он разбросал по коридору школы. Выяснилось, что школа не была оборудована кнопкой тревожной сигнализации и охранялась только вахтершей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что МВД Петербурга предлагает ввести в российских школах завуча по безопасности.

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