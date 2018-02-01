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Италия считает Россию надежным торговым партнером

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Фото: пресс-служба МИД России/flickr.com
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Россия всегда была для Италии надежным торговым партнером и поставщиком газа. Об этом заявил глава итальянского МИДа Анджелино Альфано по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, на встрече главы дипведомств уделили особое внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономических связей и увеличению объемов взаимных экспортных поставок. 

Альфано подчеркнул, что отношения Италии и России «имели и продолжают иметь особый характер» даже в «трудные времена». Он, в частности, напомнил, что во время холодной войны Россия не прекращала поставки в Италию газа. 

«Италия всегда была надежным партнером и аккуратным плательщиком всех оказываемых услуг, так же как Россия была надежным партнером и поставщиком этих услуг», — приводит ТАСС слова министра.

Как сообщал портал iz.ru, Альфано 30 января отправился в рабочую поездку, чтобы посетить Россию и Украину для обсуждения урегулирования по приднестровскому конфликту. 

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