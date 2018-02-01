Прямой эфир

Жителям Тамбова будут измерять давление перед визитом к дантисту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове пациенты областной стоматологической клиники перед посещением зубного врача будут измерять давление. Сделать это они могут самостоятельно — автоматический прибор для измерения давления установлен на холле поликлиники. Он выводит данные на печать на чеке. Как сообщает областное управление здравоохранения, в случае если давление окажется повышенным, пациенту рекомендуется перенести визит к стоматологу на другое время.

ИА «Онлайн Тамбов.ру» отмечает, что повышение давление перед приемом у дантиста отмечается у многих пациентов. В основном это объясняется страхом от предстоящего медицинского вмешательства и ожиданием боли. Однако это может вызвать на приеме ряд осложнений. Дело в том, что большинство анестетиков, которые применяют при лечении зубов, вызывают повышение давления. Следовательно, они могут спровоцировать развитие гипертонического криза, инсульта и инфаркта.

В декабре 2017 года портал iz.ru сообщал о смерти пациента в стоматологическом кресле в Санкт-Петербурге. А в июне тоже в Санкт-Петербурге во время приема у зубного врача скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стоматолог из Новосибирска предстанет перед судом за мошенничество
Дантист по ошибке удалил коренные зубы ребенку в Вологде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017