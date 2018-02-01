Жителям Тамбова будут измерять давление перед визитом к дантисту

В Тамбове пациенты областной стоматологической клиники перед посещением зубного врача будут измерять давление. Сделать это они могут самостоятельно — автоматический прибор для измерения давления установлен на холле поликлиники. Он выводит данные на печать на чеке. Как сообщает областное управление здравоохранения, в случае если давление окажется повышенным, пациенту рекомендуется перенести визит к стоматологу на другое время.

ИА «Онлайн Тамбов.ру» отмечает, что повышение давление перед приемом у дантиста отмечается у многих пациентов. В основном это объясняется страхом от предстоящего медицинского вмешательства и ожиданием боли. Однако это может вызвать на приеме ряд осложнений. Дело в том, что большинство анестетиков, которые применяют при лечении зубов, вызывают повышение давления. Следовательно, они могут спровоцировать развитие гипертонического криза, инсульта и инфаркта.

В декабре 2017 года портал iz.ru сообщал о смерти пациента в стоматологическом кресле в Санкт-Петербурге. А в июне тоже в Санкт-Петербурге во время приема у зубного врача скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев.