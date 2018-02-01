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Половина месячной нормы осадков выпадет в Татарстане

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Половина месячной нормы осадков выпадет в Республике Татарстан за три дня, сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

В субботу, 3 февраля, на республику обрушатся сильные осадки в виде снега. Продержатся такие метеоусловия три дня, из которых самым снежным будет воскресенье. В этот день прогнозируют выпадение до 10 мм осадков. До утра вторника выпадет более половины нормы осадков за месяц, сообщает ИА «Татар-информ».

Температура воздуха днем 3 февраля опустится до -5, ночью до -11 градусов. На следующий день ожидается потепление с отметкой в 0 градусов, ночью похолодает до -5 градусов. 5 февраля столбик термометра снова опустится, и температура днем будет составлять до -6, а ночью -9 градусов.

После потепления снова придут холода. Скандинавский циклон придет в республику и принесет холодные арктические ветра. С ночи 6 февраля температура воздуха уже составит -14 градусов.

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