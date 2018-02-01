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Объем незаконного вывода средств из РФ сократился в 2,4 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2017 в 2,4 раза сократился объем незаконного вывода средств из России за рубеж, этот показатель составил 78 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с руководством ЦБ в «Бору».

«По предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд рублей. Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза», — приводит «Интерфакс» заявление Скобелкина.

По его словам, в 2017 году из РФ было незаконно выведено 78 млрд рублей, объем обналичивания средств— 522 млрд рублей. Скобелкин добавил, что в целом за пять лет незаконный вывод средств из РФ был снижен в 20 раз, обналичивание снизилось более чем в 3,5 раза.

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