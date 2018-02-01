Летопись московского концептуализма

Издательство AdMarginem выпустило книгу Иосифа Бакштейна «Статьи и диалоги». Сборник материалов разных лет создает мозаичный портрет не только самого автора — одного из главных действующих лиц современной российской арт-среды, — но и целой эпохи отечественного искусства.

Искусствовед, куратор, основатель и почетный комиссар Московской международной биеннале, директор Института проблем современного искусства, регулярный участник рейтинга «Топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве». У Бакштейна много регалий, но они не отражают главного: он был свидетелем и непосредственным участником процесса формирования постсоветской отечественной арт-среды.

Еще в 1970-е тусовался в коммунальных квартирах и чердачных мастерских с молодыми тогда Кабаковым, Монастырским, Приговым, Наховой, организовывал первые выставки их творчества, писал тексты о новом искусстве, разъясняющие его суть для неофитов и в то же время предлагающие основательное культурологическое осмысление. А затем — преподавал в Институте проблем современного искусства и продвигал уже новое поколение художников, имена которых сегодня громко звучат и в России, и за рубежом — Ирину Корину, Таус Махачеву, Анну Желудь и других.

Всегда в центре водоворота событий, Бакштейн до сих пор не выпустил ни одной монографии, хотя и написал множество статей. В 2015 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга «Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве» — сборник текстов и расшифровок публичных выступлений Бакштейна разных лет. Новое издание, на первый взгляд, повторяет этот рецепт, избегая, впрочем, пересечений с предшественником. Но на самом деле фокус иной — на сами выставки, а не на теоретическую работу.

Фото: пресс-служба Музея современного искусства «Гараж»



Основную часть книги занимает раздел «Избранные выставки». Проекты, организованные Бакштейном с 1987-го по 2011 год, представлены в хронологическом порядке, причем, помимо описаний, это еще и архивные фотографии. Не всегда по ним можно понять замысел художников, да книга и не претендует на статус каталога. Но дух события и самой эпохи иллюстрации и тексты передают отлично.

Вот, например, знаменитая выставка 1988 года в мужском отделении Сандуновских бань. «Мы хотели провести выставку в каком-то необычном, непредсказуемом месте. Это была реакция на новую ситуацию перестройки, когда стало можно делать выставки, но не было помещений. Мы пошли к директору бани, и он разрешил провести выставку, тогда было такое безумное время, когда любые абсурдные идеи были возможны», — поясняет Бакштейн. И тут же приводятся черно-белые фотографии, на которых запечатлены не только экспонаты, но и посетители.

Не менее знаковый проект — в Бутырской тюрьме (участвовали, кстати, такие корифеи, как Олег Васильев, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков). Это уже 1992 год. Куратор делится своими впечатлениями, вспоминает про скользкие от пролитой баланды коридорные полы, специфический «запах страданий». И признается, говоря о вернисаже: «Смешанная толпа из журналистов, художественной общественности и заключенных — я считаю, один из высших моментов из всего того, что я делал».