Три новых мусоросортировочных комплекса появятся в Оренбуржье

В Оренбургской области появятся три новых мусоросортировочных комплекса. Об этом сообщил губернатор Юрий Берг. По его словам, таким образом региональные власти намерены реализовать новеллы законодательства в сфере обращения твердых бытовых отходов (ТБО).

Губернатор признал, что существует проблема несоответствия имеющихся площадок и полигонов хранения ТБО современным требованиям. Новые полигоны должны эту проблему решить. Несмотря на то что проект является дорогостоящим и сельскому поселению, к примеру, с такой финансовой нагрузкой не справиться, региональные власти всё же возьмутся за него. Предполагается, что доставкой мусора будет заниматься единый оператор, ответственный за сбор и вывоз мусора.

РИА «Оренбуржье» напоминает, что по новой схеме все сельские свалки, а их сейчас более 650, будут ликвидированы. В каждом районе будет создан своеобразный «перевалочный полигон», с которого мусор будет перевозиться на большой полигон. Таких временных площадок будет 10, по одному на каждые 3–4 района.

Предприятия по работе с органическими отходами построят на востоке и юге Оренбургской области. На них будет производиться, в частности топливо из той части отходов, которую можно переработать.

Агентство отмечает, что процесс создания полигонов уже запущен. Либо работают, либо готовы к работе 40 районных перегрузочных пунктов. По остальным завершается оформление документов.