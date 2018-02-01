Юристы ОКР готовятся отстаивать участие оправданных россиян в ОИ-2018

Президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков сообщил, что ОКР прорабатывает юридические шаги по обеспечению прав российских атлетов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне.

Так он прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что россияне, чьи апелляции полностью удовлетворили, могут не получить приглашения на зимние Игры в Пхёнчхане, передает «Интерфаксу».

Как сообщал портал iz.ru, глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить возможность участия в Олимпиаде-2018 оправданных атлетов.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены Международным Олимпийским Комитетом от соревнований, что позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее.

В отношении еще 11 россиян CAS смягчил санкции МОКа, заменив пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады.