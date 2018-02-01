ICO-платформа для поддержки молодых художников появится в Росиии

Российский художник-постэкспрессионист Иннокентий Баранов создает фонд поддержки молодых российских художников. Он будет представлен в виде ICO проекта на базе технологии блокчейн, разработанной Виталиком Бутэриным, канадско-российским программистом. Создатели проекта планируют привлечь более 50 млн рублей уже к маю 2018 года. Все средства будут направлены на поддержку талантливых художников.

Баранов встретится планирует провести целую серию встреч с молодыми российскими художниками, которые могли бы претендовать на поддержку со стороны создаваемого фонда, на своей выставке, которая проходит с 1 февраля в Центральном доме художника.

Привлеченные средства будут потрачены на социальную поддержку российских талантов и на digital-продвижение их работ за рубежом.

«С одной стороны, во всем мире современное искусство стоит огромных денег. С другой стороны, до того момента, пока талантливые российские художники смогут заявить о себе, иногда проходят многие годы. Именно для того, чтобы дать нашим наиболее одаренным ребятам возможность рассказать о себе, мы и решили создать этот проект», — сказал Баранов.

Новый проект Иннокентия Баранова «Вода» пройдет с 1 по 12 февраля 2018 года в Центральном доме художника в Москве. На выставке будет представлено около 30 картин, написанных художником во время путешествий по различным уголкам нашей планеты.

«Вода — это то, что притягивает меня более всего остального. Я считаю своим долгом искупаться в любом водоеме, не взирая на погоду. Отдаляясь от моря, чувствую это физически... Вероятно поэтому я и решил создать серию картин, где вода — муза и главная героиня, одновременно... Думаю, вода — это материнская плата, на которую пишется единственно достоверная история», — рассказывает художник.

Иннокентий Баранов родился в Москве, в настоящее время живет и работает в Берлине. Его работы можно увидеть в частных коллекциях Герхарда Шредера и Билла Клинтона. Выставки Баранова проходят более чем в 20 странах мира. Одна из самых известных серий работ — «Приключения Бога».