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Один человек пострадал при пожаре в Тверской области

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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Малышево Максатихинского района Тверской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 8:16. На место происшествия оперативно прибыли специалисты пожарно-спасательной части и добровольного пожарного клуба поселка, сообщают «Тверские ведомости».

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. По всей площади закопчены стены. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Полностью огонь удалось ликвидировать в течение 10 минут после вызова. Всего на месте происшествия работали шесть человек и две единицы спецтехники.

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