Найденный в Интернете «друг» ограбил мужчину в Калининграде

Найденный во Всемирной сети «друг» ограбил мужчину у него дома в Калининграде, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

В отделение полиции с заявлением обратился 22-летний житель Калининграда, который рассказал, что его ограбили у него в квартире. В украденных вещах числятся мобильный телефон и небольшая сумма денежных средств, сообщает Калининград.Ru.

По словам потерпевшего, в Сети он искал друзей. На одном из сайтов он познакомился с молодым человеком. После непродолжительного общения, потерпевший пригласил нового знакомого к себе домой. В планах было провести время за игрой в ТВ-приставку.

Знакомый согласился прийти в гости, но по прибытии сразу же потребовал отдать ему все имеющиеся ценности. После того как потерпевший отдал мобильный телефон и деньги, злоумышленник покинул место преступления.

В ходе следственно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 23-летний житель Калининграда, ранее не судимый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.