Прямой эфир

Найденный в Интернете «друг» ограбил мужчину в Калининграде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Найденный во Всемирной сети «друг» ограбил мужчину у него дома в Калининграде, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

В отделение полиции с заявлением обратился 22-летний житель Калининграда, который рассказал, что его ограбили у него в квартире. В украденных вещах числятся мобильный телефон и небольшая сумма денежных средств, сообщает Калининград.Ru.

По словам потерпевшего, в Сети он искал друзей. На одном из сайтов он познакомился с молодым человеком. После непродолжительного общения, потерпевший пригласил нового знакомого к себе домой. В планах было провести время за игрой в ТВ-приставку.

Знакомый согласился прийти в гости, но по прибытии сразу же потребовал отдать ему все имеющиеся ценности. После того как потерпевший отдал мобильный телефон и деньги, злоумышленник покинул место преступления.

В ходе следственно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 23-летний житель Калининграда, ранее не судимый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержан подозреваемый в нападении на девочку в лифте в Твери
Задержаны подозреваемые в ограблении ломбардов в Амурской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017