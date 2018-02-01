«Два века с Тургеневым» проведут школьники Липецка

В Липецке начинается библиотечная неделя «Два века с Тургеневым». Акция посвящена 200-летнему юбилею русского писателя. Она пройдет во всех городских библиотеках.

Так, в центральной библиотеке состоится молодежный литературный турнир «По тургеневским страницам». Участники должны будут выполнить несколько заданий по темам, связанным с биографией писателя, его произведениями и экранизацией книг.

В турнире могут участвовать школьники старших классов и студенты среднеспециальных учреждений города. Команды будут сформированы из семи человек. Они должны прислать заявку до 5 февраля.

В январе стало известно, что в липецкой областной библиотеке, которая в этом году отметит свой 100-летний юбилей, в ближайшее время состоится виртуальное кругосветное путешествие по литературным произведениям. В апреле библиотека проведет акцию «Библионочь».