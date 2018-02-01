Прямой эфир

Девочка пострадала в ДТП с участием трех автомобилей в Воркуте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несовершеннолетняя девочка 2003 года рождения пострадала в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей в Воркуте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Чернова 31 января в районе 15:45. По предварительной информации, автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился водитель 1967 года рождения, двигался по направлению к улице Ленина, когда не смог справиться с управлением транспортным средством и допустил выезд на полосу встречного движения, сообщает ИА «Комиинформ».

В результате произошло столкновение с автомобилем Chevrolet, которая от удара врезалась в машину «Лада». Несовершеннолетняя пассажирка отечественной легковушки с ушибами и переломами была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновник аварии в течение года привлекался к административной ответственности четыре раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузовик насмерть сбил четырехлетнюю девочку на переходе в Петербурге
Один человек пострадал в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017