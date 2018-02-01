Девочка пострадала в ДТП с участием трех автомобилей в Воркуте

Несовершеннолетняя девочка 2003 года рождения пострадала в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей в Воркуте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Чернова 31 января в районе 15:45. По предварительной информации, автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился водитель 1967 года рождения, двигался по направлению к улице Ленина, когда не смог справиться с управлением транспортным средством и допустил выезд на полосу встречного движения, сообщает ИА «Комиинформ».

В результате произошло столкновение с автомобилем Chevrolet, которая от удара врезалась в машину «Лада». Несовершеннолетняя пассажирка отечественной легковушки с ушибами и переломами была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновник аварии в течение года привлекался к административной ответственности четыре раза.