Уволили начальника участка с обрушившимися в переходе конструкциями

Начальник участка, ответственный за ремонт подземного перехода у станции метро «Улица 1905 года», на котором произошло обрушение строительных конструкций, освобожден от должности. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, комиссия разобралась в этом банальном и глупом случае, выявив нерадивость младшего управленческого персонала, который в нарушение всех норм и правил соорудил временную конструкцию из пленки и бруса — так называемый тепляк.

«Виноват во всем этом начальник участка, виноват технический персонал на уровне «Гормоста». Начальник участка освобожден от работы», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Напомним, инцидент произошел в минувший вторник, когда пять человек пострадали в результате обрушения строительных конструкций в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года».

По словам руководителя ГБУ «Гормост» Юрия Иванкова, причиной обрушения стала большая снеговая нагрузка.

Пресненская межрайонная прокуратура провела проверку того, соблюдены ли были требования федерального законодательства. Прокуратура также взяла под контроль результаты проверки Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУСК) РФ по Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что необходимую медицинскую помощь окажут всем пострадавшим.

Фрагменты обрушившихся конструкций убрали из подземного перехода, и он открыт для пешеходов, сообщает сетевое издание m24.ru.