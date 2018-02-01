Конкурс блинов-гигантов пройдет в Липецке

В Липецке объявлен конкурс «Масленичный блинок». Его участникам необходимо испечь масленичный блин и принести его в парк Победы до 16 февраля.

Однако, как отмечает GOROD48, особенность этого конкурса в том, что диаметр блина должен быть не менее 1 м, как и черенок, на котором будет закреплено изделие.

Организаторы конкурса предупреждают, что при выборе материала для блина-гиганта необходимо учитывать то, что он будет выставлен в парке под открытым небом. Изготовить блин можно с соблюдением традиционных мотивов либо используя оригинальное авторское решение.

Блин также должен иметь устойчивую подставку, которую можно воткнуть в сугроб, или тяжелое основание со специальной опорой для установки на земле или на асфальте.

В Москве масленичные гулянья пройдут в более чем 20 парках, сообщается на официальном интернет-портале мэра Москве. Ранее Сергей Собянин рассказал о праздничной программе на масленичную неделю.