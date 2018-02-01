Склад боеприпасов нашли в заброшенном здании в Мурманской области

Склад с боеприпасами обнаружили в одном из заброшенных зданий населенного пункта Оленья Губа в ЗАТО Александровск Мурманской области.

Сообщение об опасной находке поступило в отделение полиции, после чего на место обнаружения боеприпасов оперативно выехали взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии по области, сообщает ИА «Би-порт».

После осмотра найденного склада специалисты установили, что в заброшенном здании хранились патроны различного калибра, а также сигнальные ракеты и сигнальные ручные гранаты.

На данный момент по факту обнаружения боеприпасов правоохранительные органы Мурманской области проводят доследственную проверку.