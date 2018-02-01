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Новую ДЭС построят к 2020 году в поселке Черский в Якутии

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Новую дизельную электростанцию в рамках надежного обеспечения потребителей электроснабжением построят в поселке Черский Нижнеколымского района Якутии к 2020 году. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства региона Алексей Колодезников на видеоконференции с представителями ПАО «РусГидро».

На данный момент жителей поселка снабжают электроэнергией через ЛЭП протяженностью 300 км от Билибинской АЭС. При возникновении перебоев в качестве резервного источника используется ДЭС. Только в январе 2018 года в течение девяти дней граждане получали электроэнергию с резервного источника, сообщает ИА SakhaNews.

Глава Якутии Егор Борисов на встрече с председателем правления генеральным директором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым рекомендовал обратить внимание на вопрос строительства отдельного энергоисточника в Черском. Отдельную дизельную станцию решено начать строить в 2019 году. Сдача намечена на 2020 год.

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