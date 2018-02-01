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Проект «Учебный день в музее» стартовал в московских школах

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Образовательный проект «Учебный день в музее» стартует в школах Москвы с четверга. Выставочные залы семи музеев преобразуют в классы. Об этом сообщается на официальном портале столичного правительства.

Программу, рассчитанную на учащихся 5–11-х классов, разработали департамент образования, департамент культуры города Москвы и его подведомственное учреждение «Мосгортур».

Учебный день в музее школы смогут организовать сразу по нескольким предметам: истории, математике, физике, иностранным языкам и другим.

Уроки проведут в Государственном музее изобразительного искусства имени А.С. Пушкина, музее-усадьбе «Кусково», музее-заповеднике «Царицыно», Мемориальном музее космонавтики, в Государственном Дарвиновском музее, Музее обороны Москвы и в Московском государственном объединенном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике. Школьники смогут посетить не менее трех занятий в день.

Проект «Учебный день в музее» начался в 2014 году, напоминает телерадиокомпания «Мир». 

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