Великий голландский потоп

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65 лет назад в Нидерландах произошло самое крупное наводнение в современной истории страны
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Фото: Getty Images/ullstein bild
В ночь с 31 января на 1 февраля 1953 года из-за поднявшегося шторма волны Северного моря размыли одновременно около 50 дамб, защищавших земли Голландии. Стена воды обрушилась на территорию, залив ее на 60 км в глубь. Жертвами трагедии стали 1835 человек. Наводнение также затронуло ряд других стран, включая Германию, Бельгию, Англию, Шотландию и Норвегию. Архивные кадры одного из самых страшных катаклизмов в современной истории — в галерее портала iz.ru
Фото: Getty Images/Ivo Meldolesi
Отправка гуманитарной помощи в пострадавшую от удара стихии Голландию
Фото: Getty Images
Жители одной из голландских деревень, пострадавших от наводнения, осматривают свои разрушенные дома
Фото: Getty Images
Затопленные в результате наводнения улицы английского Эссекса
Фото: Getty Images/ullstein bild
Восстановительные работы на одной из разрушенных волнами дамб в Нидерландах
Фото: Getty Images
Только в Голландии тогда было эвакуировано больше 70 тыс. человек, разрушено 3 тыс. домов и еще около 40 тыс. — повреждено
Фото: Getty Images/ullstein bild
Ликвидация последствий наводнения на улицах одного из голландских городов
Фото: Getty Images/ullstein bild
В спасательной операции было занято около 12 тыс. солдат Королевской армии Нидерландов, в эвакуации жителей участвовали также военные вертолеты. Люди укрывались на верхних этажах домов, а также в башнях и на колокольнях
Фото: Getty Images/ullstein bild
Пострадали также сельскохозяйственные земли и домашние животные
Фото: Getty Images/Universal History Archive
Наводнение затронуло и крупные города страны, включая Роттердам
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