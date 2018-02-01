Великий голландский потоп

В ночь с 31 января на 1 февраля 1953 года из-за поднявшегося шторма волны Северного моря размыли одновременно около 50 дамб, защищавших земли Голландии. Стена воды обрушилась на территорию, залив ее на 60 км в глубь. Жертвами трагедии стали 1835 человек. Наводнение также затронуло ряд других стран, включая Германию, Бельгию, Англию, Шотландию и Норвегию. Архивные кадры одного из самых страшных катаклизмов в современной истории — в галерее портала iz.ru