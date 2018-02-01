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Дела возбуждены после вспышки инфекции в школе в Хабаровске

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Административные дела возбуждены в отношении руководства гимназии в Хабаровске, где кишечной инфекцией заболели более 120 человек. Также к ответственности привлекли компанию «Контакт», которая занималась организацией школьного питания. Деятельность компании временно запрещена.

Как сообщает ИА AmurMedia, региональное управление Роспотребнадзора распорядилось закрыть гимназию до 3 февраля. Сейчас там проводятся дополнительные противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

Случаи заболевания кишечной инфекцией в гимназии регистрируются с пятницы. По последним данным, норовирусом заболели 122 человека. Причина — нарушения технологии приготовления и хранения салата. Его готовили в больших количествах и фасовали без перчаток.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Во всех школах Хабаровска проходит тотальная проверка санитарного состояния столовых.

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