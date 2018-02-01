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Жители Хабаровского края ощутили подземные толчки

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Жители города Юности в Хабаровском крае ощутили землетрясение. Они почувствовали подземные толчки, несмотря на то, что эксперты считают сейсмособытие слабым.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы сегодня около 10:00 в 70 км от Комсомольска-на-Амуре и в 10 км от поселка Хурмули.

В основном тревожные звонки поступали от жителей Ленинского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Оперативные группы продолжают осмотр социально значимых объектов и жилых домов.

Портал iz.ru накануне сообщал о землетрясении в Анапе. Его магнитуда составила около 4. Эпицентр находился на дне Черного моря в 20 км от Анапы.

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