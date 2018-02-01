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Семьям моряков пропавшего судна «Восток» выплатят по 1,5 млн рублей

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Фото: REUTERS/Regional Coast Guard Headquarters/Handout
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Родственники членов экипажа пропавшего в Японском море судна «Восток» получат по 1,5 млн рублей, заявил в четверг гендиректор компании-судовладельца Станислав Мальчевский.

«Предприятие за каждого члена погибшего экипажа выплатит по 1,5 млн рублей. Кроме этого, семьи получат страховые выплаты от компании-страховщика», — уточнил Мальчевский.

Рыболовецкое судно «Восток», на котором находились 20 моряков, перестало выходить на связь 25 января. Оно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/c.

К концу третьего дня поисков спасатели обнаружили несколько предметов и два пустых плота. В понедельник, 29 января, активную фазу поисково-спасательных работ завершили, однако затем было принято решение возобновить поиски еще на два дня.

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