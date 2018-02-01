Вашингтон выделит ООН $350 тыс. на расследование преступлений в Сирии

СIF выделят $350 тыс. на финансирование Механизма по расследованию преступлений в Сирии, который был создан в 2016 году в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.

Как сообщает постпредство США при всемирной организации в Twitter, «Механизм поможет усилиям по обеспечению ответственности за зверства режима президента Сирии Башара Асада, включая применение химического оружия». При этом отмечается, что «это особенно важно в свете того, что Россия убила Совместный механизм ООН и ОЗХО».

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ООН, отмечая, что организация стала фактически «клубом по интересам». При этом Вашингтон — крупнейший спонсор организации, вносящий ежегодно 20–25% от ее бюджета. В сентябре Трамп заявлял, что ООН необходимо сократить расходы.