Найденный по фото в Facebook глава якудза депортирован из Таиланда

Таиланд депортировал бывшего главу крупнейшей в Японии преступной группировки «Ямагути-гуми» Синэхару Сираи, который скрывался от правосудия около 14 лет и был найден по фотографии, размещенной в Facebook.

Мужчину отправили на родину в четверг, 1 февраля. Сираи предстанет перед судом по обвинению в убийстве, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

74-летний Синэхару Сираи был взят под стражу в центральной провинции Лопбури, где проживал вместе со своей женой, жительницей Таиланда.

Сираи был объявлен в международный розыск в 2003 году после того, как его обвинили в убийстве важного члена другой группировки якудза.

Вычислить беглого преступника помогли фотографии, размещенные в соцсети, на которых изображен обнаженный по пояс мужчина с многочисленными татуировками, характерными для якудза.