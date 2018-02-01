Toyota отозвала 600 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

Японская компания Toyota отзывает около 645 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.

Как говорится в заявлении американского филиала автопроизводителя, программа отзыва затрагивает ряд седанов Toyota Prius, а также кроссоверов Lexus RX и Lexus NX, произведенных в период с мая 2015 по март 2016 года.

Отмечается, что в результате заводского брака может произойти короткое замыкание, из-за чего подушки безопасности могут не раскрыться во время аварии. Toyota обязуется устранить дефект.

Пока компании неизвестно о случаях получения травм.

Ранее сообщалось, что прокуратура Мюнхена провела обыски в квартирах инженеров Audi в рамках расследования дела о «дизельном скандале». По данным прокуратуры, число подозреваемых в мошенничестве в настоящее время составляет 13 человек.