Прямой эфир

Кампания по переизбранию Трампа собрала более $22 млн

0
Фото: Global Look Press/Anna Sergeeva
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение 2017 года кампании по переизбранию действующего президента США Дональда Трампа удалось собрать более $22 млн.

На сайте инициативы подчеркивается, что данная сумма является беспрецедентным успехом для действующего президента в первый год его нахождения на посту, передает «РИА Новости».

В сообщении указывается, что большая часть суммы была пожертвована донорами. Размер взносов составлял $200 или меньше.

Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года. Он вступил в должность в январе 2017 года. Ранее действующий президент заявил, что был уверен в своем успехе, поскольку чувствовал поддержку избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трамп заявил о создании 2,4 млн рабочих мест с момента его избрания

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017