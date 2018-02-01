Кампания по переизбранию Трампа собрала более $22 млн

В течение 2017 года кампании по переизбранию действующего президента США Дональда Трампа удалось собрать более $22 млн.

На сайте инициативы подчеркивается, что данная сумма является беспрецедентным успехом для действующего президента в первый год его нахождения на посту, передает «РИА Новости».

В сообщении указывается, что большая часть суммы была пожертвована донорами. Размер взносов составлял $200 или меньше.

Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года. Он вступил в должность в январе 2017 года. Ранее действующий президент заявил, что был уверен в своем успехе, поскольку чувствовал поддержку избирателей.