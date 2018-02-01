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Прокуратура Москвы изучила социальные качества столичных преступников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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По статистике прокуратуры Москвы, в 2017 году большинство преступлений в городе совершили люди в возрасте от 30 до 49 лет.

При этом подавляющее число преступников не имели высшего образования.

В Москве выявлено 3,5 тыс. «преступников-служащих» и 1,4 тыс. «преступников-руководителей». Причем последняя социальная страта стала единственной, где совершено больше преступлений, чем в прошлом году. 

Правоохранители выявили и задержали 559 несовершеннолетних и чуть более тысячи студентов и учащихся, совершивших уголовные противоправные деяния, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, самым распространенным видом преступлений в Москве в 2017 году стали кражи. Они составляют 43,8% всех расследованных уголовно наказуемых деяний.

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