Прокуратура Москвы изучила социальные качества столичных преступников

По статистике прокуратуры Москвы, в 2017 году большинство преступлений в городе совершили люди в возрасте от 30 до 49 лет.

При этом подавляющее число преступников не имели высшего образования.

В Москве выявлено 3,5 тыс. «преступников-служащих» и 1,4 тыс. «преступников-руководителей». Причем последняя социальная страта стала единственной, где совершено больше преступлений, чем в прошлом году.

Правоохранители выявили и задержали 559 несовершеннолетних и чуть более тысячи студентов и учащихся, совершивших уголовные противоправные деяния, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, самым распространенным видом преступлений в Москве в 2017 году стали кражи. Они составляют 43,8% всех расследованных уголовно наказуемых деяний.