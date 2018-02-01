В Музее Победы открылась выставка в память о жертвах холокоста. Проект называется «Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?».

Выставка приурочена к Международному дню памяти геноцида евреев. Мероприятие организовали совместно с посольством Израиля в РФ, мемориалом Яд ва-Шем в Иерусалиме и Российским еврейским конгрессом.

Идея экспозиции — рассказать трагедию каждого отдельного человека. Посетителям представлены более 50 картин и 100 уникальных экспонатов.

В программу включены интерактивные занятия и уроки мужества. Выставка будет работать в Музее Победы до 29 апреля 2018 года.