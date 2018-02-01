Датского премьера заподозрили в получении взятки

Премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена подозревают в получении взятки. Заявление в полицию подал бывший госслужащий.

В соответствии с заявлением, Расмуссен воспользовался приглашением знакомого судовладельца Йона-Анкера Хаметнера Ларсена отдохнуть в его загородном доме. Причем бизнесмен пригласил политика на отдых еще в 2014 году, когда тот был депутатом парламента. Воспользоваться приглашением получилось только в 2016-м, когда Расмуссен уже возглавил кабмин.

Именно это обстоятельство привел Расмуссен в свое оправдание на специально созванной пресс-конференции. Когда предложение делалось и принималось, еще никто не мог знать, что политик возглавит кабинет министров.

К тому же предложение поступило в связи с юбилеем Расмуссена и воспринималось как бесплатный подарок.

Правоохранительные органы подсчитали, что каникулы политика обошлись примерно в 10 тыс. датских крон ($1,7 тыс.). По датскому законодательству, такая сумма подарка может расцениваться как взятка, даже если чиновник в ответ не оказал каких-либо услуг и не предоставил преференции, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных СМИ.

Статья 144 УК Дании — о получении взятки должностным лицом — предусматривает тюремное заключение или крупный штраф.