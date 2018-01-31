Вашингтон ввел санкции в отношении одного из лидеров ХАМАС

Минфин США ввел санкции в отношении главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также нескольких причастных к терроризму организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным американских властей, внесенные в черный список физические и юридические лица совершили или могут совершить «теракты, угрожающие безопасности граждан США или национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов».

Вся собственность и счета включенных в список лиц и организаций в США, при наличии таковых, будут заморожены. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения.

Как сообщал портал iz.ru, в начале декабря Хания раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда из Тель-Авива американского посольства. Он призвал палестинцев начать интифаду.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Вопрос о принадлежности Иерусалима является одним из центральных в палестино-израильском конфликте.

Подробная информация о событиях, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.