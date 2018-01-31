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Хоккеист Дацюк подарил Путину свитер с автографами игроков сборной РФ

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Капитан сборной РФ по хоккею Павел Дацюк подарил президенту России Владимиру Путину свитер национальной сборной с автографами всех игроков команды. Подарок был передан главе государства во время его встречи с российскими спортсменами, которые примут участие в Олимпийских играх – 2018.

Дацюк поблагодарил Путина за весомый вклад в развитие хоккея в России, а также назвал его «капитаном страны».

«Если использовать терминологию спортивную, то вы капитан нашей страны — России, и мы хотим подарить свитер сборной с автографами всех игроков, с символикой «Россия в моем сердце», — приводит слова спортсмена «Федеральное агентство новостей».

В рамках встречи со спортсменами российский президент заявил о решении провести соревнования для отстраненных от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменов. Он также поручил российскому правительству премировать медалистов данных состязаний. Путин принес спортсменам извинения за то, что российские власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне. 

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